Çocuk yetiştirmek için en ideal 10 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Gray 19, Hollingsworth 10, Hayes 17, January 7, Bonner 21, Asena Yalçın 3, Gökşen Fitik 3, Sinem Ataş 5, Esra Ural Topuz

Perfumerias Avenida: Cazorla 9, Crvendakic 10, Onyenwere 12, Carleton 13, Fasoula 22, Rodriguez 6, Dominguez 1, Gulbe 2, Vilaro, Reisingerova 5

1. Periyot: 20-12

Devre: 45-41

3. Periyot: 64-62

5 faulle çıkanlar: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Briann January (37:00)





MERSİN (AA) - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 8. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını 85-80 yendi.



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