Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Paulina Gajdosz (Polonya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Dimitrios Zacharis (Yunanistan)
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Gray 19, Hollingsworth 10, Hayes 17, January 7, Bonner 21, Asena Yalçın 3, Gökşen Fitik 3, Sinem Ataş 5, Esra Ural Topuz
Perfumerias Avenida: Cazorla 9, Crvendakic 10, Onyenwere 12, Carleton 13, Fasoula 22, Rodriguez 6, Dominguez 1, Gulbe 2, Vilaro, Reisingerova 5
1. Periyot: 20-12
Devre: 45-41
3. Periyot: 64-62
5 faulle çıkanlar: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Briann January (37:00)
MERSİN (AA) - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 8. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını 85-80 yendi.