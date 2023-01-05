Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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MERSİN (AA) - Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Kaymakam Otcu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haberde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" başlıklı fotoğrafına oy veren Otcu, çevre-yaşamda Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale", sporda da Mustafa Ünal Uysal'ın "Mersin'de triatlon heyecanı" başlıklı fotoğrafını seçti.

Otcu, tercih yapmakta zorlandığını belirterek, "Dünya genelinde çekilen, birbirinden anlamlı, güzel ve kaliteli fotoğraflar var. Dünyada yaşanan gelişmeleri en hızlı ve objektif şekilde bizlere ulaştıran AA çalışanlarını kutluyor, oylamada fotoğrafları yer alan muhabir arkadaşlarımızı da canıgönülden tebrik ediyor ve başarılar diliyorum." diye konuştu.

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