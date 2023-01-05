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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Topkaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Topkaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

MERSİN (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürü Veysel Topkaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Topkaya, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haberde Murat Şengül'ün çektiği "Yolumuz bir" başlıklı fotoğrafa oy veren Topkaya, çevre-yaşamda Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Gözün gördüğü, kalbin bildiği", sporda da Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" başlıklı fotoğrafını seçti.

Topkaya, oylamadaki karelerin farklı anlamlar taşıdığını belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.​​​​​​​

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