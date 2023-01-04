"İçi su dolu balon" fırlatılan öğrencinin yaralanmasıyla ilgili 2 sanık hakim karşısında

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, motosikletten attıkları "içi su dolu balon" gözüne isabet eden öğrencinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet K. ve Bilal K. ile olayda yaralanan Hatice A. ile yanındaki arkadaşları Serap Y. ve Medine B. ile avukatlar katıldı.

Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, sanıkların savunmaları ve avukatlar dinlendi.

Mahkeme hakimi, sanıkların mevcut halinin devamına hükmedip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay ve iddianame

Mezitli ilçesinde, geçen yıl 18 Kasım'da seyir halindeki motosikletten kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye doğru fırlatılan cismin gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Hatice A, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Polisin çalışmasıyla yakalanan Ahmet K. ve Bilal K, emniyetteki ifadelerinde, sosyal medyada çekilen videolardan esinlenerek öğrencilere "içi su dolu balon" fırlattıklarını iddia etmişti. Ahmet K. ve Bilal K, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayla ilgili "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 2'şer yıla kadar, olay günü Hatice A'nın yanında bulunan arkadaşları Serap Y. ve Medine B'ye karşı da "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 2'şer kez 18 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İddianamede, sanıkların, sosyal medyada "ballon challange" adı altında yapılan şaka videolarını izledikleri ve olayı gerçekleştirdikleri anlatılarak, "içi su dolu balon"un silah sayıldığı bilgisine yer verilmişti.

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