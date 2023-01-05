Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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MERSİN (AA) - Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Şener, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haberde Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı" başlıklı fotoğrafına oy veren Şener, çevre-yaşamda Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", sporda ise Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" başlıklı karesini seçti.

Kaymakam Şener, AA çalışanlarına başarılar diledi.

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