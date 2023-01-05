Mersin'de polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı

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MERSİN (AA) - Mersin'de polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Anamur Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette kadın çalışanlara KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da KADES ile ilgili verdikleri bilgilerden dolayı ekiplere teşekkür etti.



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