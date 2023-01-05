Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Seçer, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Valeria Ferraro'nun "Hayata tutunanlar" başlıklı fotoğrafına oy veren Seçer, çevre-yaşamda Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" ve sporda da Arife Karakum'un "Paylaşılamayan" adlı fotoğrafını tercih etti.

Seçer, 3 kategoride güzel çalışmaların yer aldığını belirterek, "Hem çevre hem de haber konusunda etkilendiğim fotoğraflar oldu. Spordakiler de her biri birbirinden önemli, değerli çalışmalardı." dedi.

Fotoğrafların farklı anlamlar taşıdığını ifade eden Seçer, "Aslında fotoğrafı çeken sanatçının ya da muhabirin ustalığı kadar bize hissettirdikleri, fotoğraf içindeki tema da önemliydi. Bu kısa sürede dünyanın birçok sorunuyla tekrar yüzleştim, bana tekrar hatırlattı. Bu açıdan da son derece önemliydi." diye konuştu.





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