Mersin'de cinayet davası öncesi taraflar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir cinayet davası öncesi taraflar arasında adliye bahçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Mersin Adliyesi'nde görülen cinayet davasının öncesinde taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle adliye bahçesinde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda taraflar arasındaki bir kişi silahla havaya ve çevreye ateş etti. Bu sırada kurşun isabet eden bir kişi yaralandı.

Adliye bahçesinin farklı noktaları ile bahçe dışında süren kavga, polisin müdahalesiyle daha fazla büyümeden önlendi.



Ekipler, kavgaya karıştıkları belirlenen 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Silahla yaralanan kişi ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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