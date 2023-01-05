Mersin Devlet Opera ve Balesi, St. Paul Anıt Müzesi'nde konser verdi

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MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), St. Paul Anıt Müzesi'nde "Aşk Şarkıları" konseri düzenledi.

Tarsus ilçesindeki anıt müzede Ayşin Alev Lal'ın sunumunda gerçekleştirilen konserde piyano sanaçtısı Rufina Usmanova sahne aldı.

Konserde solistler Işıl Azaz, Ayşegül Devrim Dinçer, Ayşe Pınar Balay ve Ahmet Hakan Bölükbaşı aşkı konu alan şarkıları seslendirdi.

Etkinliğin sonunda Kaymakam Kadir Sertel Otcu, sanatçılara çiçek takdim etti.

Konsere, İlçe Emniyet Müdürü Ali Garanlı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Öztürk, Tarsus Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper ve vatandaşlar katıldı.

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