Anamur Belediye Başkanı Kılınç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MERSİN (AA) - Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Başkan Kılınç, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haberde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Kılınç, çevre-yaşamda Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", sporda da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" karesine oy verdi.
Belediye Başkanı Kılınç, fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek, Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür etti.