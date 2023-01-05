Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Teymur, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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MERSİN (AA) - Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun Teymur, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Teymur, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.



Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" başlıklı fotoğrafını seçen Teymur, çevre-yaşamda Muhammed Enes Yıldırım'ın "Dağın öfkesi", sporda da Mustafa Ünal Uysal'ın "Mersin'de triatlon heyecanı" karesine oy verdi.



Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Teymur, tüm muhabirleri tebrik etti.



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