Mersin'de terör örgütü 8 PKK/KCK-YPG zanlısının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü 8 PKK/KCK-YPG şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmasını sürdürdü.

Bu kapsamda, şüpheliler A.G, C.A. ve H.Ö'nün, örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve eylem arayışı içerisinde oldukları belirlendi.

Çalışmalarda, zanlılardan H.D'nin, geçmiş yıllarda örgütün Suriye uzantısı YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Öte yandan, şüpheler D.E, Y.İ, İ.B. ve F.U'nun, sosyal medyada terör örgütünü özendirici ve sahiplenici paylaşımlar yaparak "sempatizan" kazanmaya çalıştığı saptandı.

Adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona 115 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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