GÜNCELLEME - Mersin'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3'ü eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmasını sürdürdü.

Bu kapsamda, şüpheliler A.G, C.A. ve H.Ö'nün, örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ve eylem arayışı içerisinde oldukları belirlendi.

Çalışmalarda, zanlılardan H.D'nin de geçmiş yıllarda Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Öte yandan, şüpheler D.E, Y.İ, İ.B. ve F.U'nun, sosyal medyada terör örgütünü özendirici ve sahiplenici paylaşımlar yaparak PKK/YPG'ye "sempatizan" kazandırmaya çalıştığı saptandı.

Adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için 115 polisin katılımıyla dron destekli operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarda, bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda 8 şüpheli yakalandı, adreslerde 500 gram patlayıcı ve fünye ile örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, örgütsel kitaplar, çok sayıda silah, dijital materyal, kartuş ve fişek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.