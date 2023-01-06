Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MERSİN (AA) - Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Yılmaz, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Yılmaz, çevre-yaşam kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" ve sporda da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" adlı fotoğrafını tercih etti.
Yılmaz, seçkide yer alan fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.