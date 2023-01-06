Mersin'de 40 sikke ve obje ele geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen obje ve 40 sikkeyi satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyonla gözaltına alınan şüphelinin adresinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen obje ve 40 sikke ele geçirildi.

Eserler, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

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