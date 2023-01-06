Mersin Devlet Opera ve Balesi "Rigoletto" operasını sahneleyecek

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MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin başyapıtı olarak anılan "Rigoletto" operasını yarın seyirciyle buluşturacak.

MDOB'un açıklamasına göre, orkestra şefliğini Rustam Rahmedov'un yaptığı eser, yarın saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahneye konulacak.

Rejisörlüğünü Kenan Korbek, koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstelendiği operada, MDOB orkestrası ve korosu da sahne alacak.

Eser, 10 Ocak Salı saat 20.00'de aynı salonda yeniden sahnelenecek.





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