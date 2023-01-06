Gülnar Orman İşletme Müdürü Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MERSİN (AA) - Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Şahin, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var" başlıklı fotoğrafını seçen Şahin, çevre-yaşamda Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale", sporda da Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Şahin, her fotoğrafın farklı bir anlam taşıdığını belirterek, "Hem dünyadaki hem de ülkemizdeki gelişmeleri her koşulda bizlere ulaştıran Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.