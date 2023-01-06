Mersin'de temizlik firmasında çıkan yangın söndürüldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, 4 katlı apartmanın zeminindeki temizlik firmasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Pirireis Mahallesi'nde binanın zemin katında bulunan temizlik firmasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden apartman sakinleri bina dışına çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



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