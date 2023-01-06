Silifke'de din görevlilerine hizmet içi eğitim veriliyor

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, din görevlilerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim kursu başladı.

Silifke Müftülüğünün açıklamasına göre, çeşitli konularında bilgilendirmelerin yapılacağı eğitim 8 hafta sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, kursiyerlerin eğitimler sayesinde din hizmetlerinin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriye sahip olacağını ifade etti.



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