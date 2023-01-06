Mersin'de tıra çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, tıra çarpması sonucu yaralanan minibüsün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

G.T. idaresindeki 33 P 6868 plakalı minibüs, D-400 kara yolu Sait Polat Bulvarı'nda, A.T'nin kullandığı 42 AJF 755 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada minibüsün içinde sıkışan G.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



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