MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

MERSİN (AA) - Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Çamsarı, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Hakkari'de festival havası" başlıklı fotoğrafına oy veren Çamsarı, çevre-yaşamda Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", sporda da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" adlı fotoğrafını tercih etti.
Rektör Çamsarı, üç kategoride birbirinden güzel ve anlamlı fotoğrafların yer aldığını belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.