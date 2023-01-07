Mersin'de çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla 25 zanlıya yönelik şafak operasyonu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'de, çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen 25 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, çeşitli suçlara karışan faillerin yakalanması ve olaylara ilişkin delillerin ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, "kasten yaralama", "yağma", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarına karıştığı öne sürülen 25 zanlının kimliği tespit edildi.

Bazı şüphelilerin, 5 Ocak'ta Akdeniz ilçesinde, cinayet davası öncesinde adliye bahçesinde çıkan ve 18 zanlının gözaltına alındığı soruşturma kapsamında arandığı öğrenildi.

Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona 70 ekipten 210 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.