Mersin'in kerebiç ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in coğrafi işaret tesciline sahip yöresel lezzetlerinden kerebiçin ustaları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen kerebiç ustaları ve işletmeciler, "haber", "çevre- yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

Kerebiç ustası Ahmet Taş, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklarındaki fotoğraflarını oyladı.

Hem ustalık hem de işletmecilik yapan Zülküf Taş da seçimini haberde Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşamda Omar Marques'in "Su altı köyü", sporda Özgöncü'nün "Şampiyonlar" adlı fotoğraflardan yana kullandı.

İşletme çalışanı Songül Kaya ise haberde Evrim Aydın’ın "Mavi çizgilerimiz var", çevre-yaşamda Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Gözün gördüğü, kalbin bildiği", sporda Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğraflarını seçti.



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