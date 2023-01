Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadim, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MERSİN (AA) - Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Kadim, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını tercih eden Kadim, çevre-yaşamda Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", sporda da Mustafa Ünal Uysal'ın "Mersin'de triatlon heyecanı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadim, her fotoğrafın farklı bir bakış açısı ve anlam taşıdığını belirterek, "Ülkemizin en köklü kurumlarından Anadolu Ajansı, her yıl düzenlediği yarışmayla fotoğraf sanatçılığını teşvik ediyor. Dünya ve ülkemizdeki gelişmeleri her şartta ve koşulda bizlere ulaştıran Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.



