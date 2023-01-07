Mersin'de kadınların ektiği "şevketibostan" bitkisi hasat edildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kooperatif bünyesinde tarım yapan kadınların yetiştirdiği "şevketibostan" bitkisi için hasat etkinliği düzenlendi.

Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi bünyesindeki kadınlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz Belediyesinin desteğiyle İhsaniye Mahallesi'ndeki 2 dönümlük araziye "akkız" ve "bostanotu" olarak da bilinen şevketibostan ekti.

Olgunlaşan bitkinin hasadı için yapılan etkinlikte, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Nevzat Zaim, kadınlarla birlikte ürünü topladı.

Programda, şevketibostan bitkisinden hazırlanan ürünler sergilendi, katılımcılara ikram edildi.

AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, şevkibostanın, tıp dünyasında kullanılan bir bitki olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Şevketibostan, endüstriyel ve tıbbi bir bitki. Topraklarımızı değerlendirmemiz ve kadınlarımızın yetiştirdikleri ürünlerden para kazanabilmeleri güzel bir şey. El birliğiyle kadınlarımızın ellerinden tutmaya devam edeceğiz." dedi.



- "Çok faydalı bir bitki"

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da tarım alanlarını alternatif ürünlerle değerlendirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kooperatif üyesi kadınların bitki tohumlarını 3 ay önce ektiklerini dile getiren Gültak, şunları kaydetti:

"Şevketibostan bitkisinden yapılmış leziz yemekleri tattık. Çok faydalı bir bitki. İşin içinde kadınlar olunca memlekette barış, sevgi ve huzur oluyor. Kadınlarımız diğer alanların yanı sıra tarım alanına da girmiş oldular. Kadınlarımız hem mutlu hem de ekonomiye katkı sağlıyor."

İhsaniye Mahalle Muhtarı da olan kooperatif başkanı Zehra Yılmaz da ürünü hasat etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

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