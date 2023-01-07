Mersin'de park halindeki otomobile çarparak devrilen kamyondaki 2 kişi öldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, freni patlayan kamyonun park halindeki otomobile çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilmeyen demir boru yüklü kamyon, Arslanlı Mahallesi Koramşalı mevkisinde park halindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon, yol kenarındaki araziye sürüklendi.

İkiye bölünen araçtaki borular, kamyondan dışarı savrulan Hidayet Şahin ve Mesut Büyükeken'in üzerine düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Hidayet Şahin'in hayatını kaybettiği, Mesut Büyükeken'in yaralandığı belirlendi.

Ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan Büyükeken müdahalelere rağmen kurtarılmadı.



Bu arada, kazanın kamyonun freninin patlaması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

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