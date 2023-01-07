Mersin'de telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, bir kedinin telefon direğinde mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Kontrollerinin ardından kedi doğal ortamına bırakıldı.

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