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Fenerbahçe Alagöz Holding: Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 10, Meesseman 10, McBride 10, Stewart 22, Elif İstanbulluoğlu, Selin Rachel Gül 7, İdil Saçalır 2, Şerife Alperi Onar 7, Merve Aydın

1. Periyot: 20-18

Devre: 41-41

3. Periyot: 57-55







MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. ve sezonun ikinci yarısının ilk haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Fenerbahçe Alagöz Holding'i 77-68 yendi.

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