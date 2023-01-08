Mersin'de "Gazeteci Gözüyle Karma Fotoğraf Sergisi" açıldı

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MERSİN (AA) - Mersin Gazeteciler Cemiyetince (MGC) "Gazeteci Gözüyle Karma Fotoğraf Sergisi" düzenlendi.



MGC'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında organize ettiği sergi, bir alışveriş merkezinde açıldı.



Sergide basın mensuplarının çektiği fotoğraflar yer aldı.

Açılışa, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe ile gazeteciler katıldı.



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