Mersin'de tırla çarpışan beton mikserinin sürücüsü yaralandı

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MERSİN (AA - Mersin'in Tarsus ilçesinde tırla çarpışan beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

M.A'nın kullandığı 27 ANY 470 plakalı beton mikseri, D-400 kara yolunda A.Ş. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan M.A, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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