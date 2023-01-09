Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

MERSİN (AA) - Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Abalı, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" adlı karesine oy veren Abalı, çevre-yaşamda Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri", sporda da Mustafa Ünal Uysal'ın "Mersin'de triatlon heyecanı" başlıklı fotoğrafını seçti.
İl Tarım ve Orman Müdürü Abalı, oylamadaki fotoğrafların anlamlı ve etkileyici olduğunu belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.