Mersin Devlet Opera ve Balesi, Don Kişot balesini sahneleyecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 12 Ocak'ta Don Kişot balesini sahneleyecek.
MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, bale saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde icra edilecek.
Eserin yönetmenliğini MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Serbülent Biçer ile MDOB Başkoreografı Ender Üçdemir üstlenecek.
Orkestra şefliğini Rustam Rahmedov'un yapacağı eserin, kostüm ve dekor tasarımı Hatice Kaptı imzasını taşıyor.
Etkinliğin ışık tasarımını Tarı Deniz, video ve projeksiyon tasarımını da Umut Özdemir yapacak.