Mersin Devlet Opera ve Balesi, Don Kişot balesini sahneleyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Don Kişot balesini sahneleyecek

AA

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Don Kişot balesini sahneleyecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 12 Ocak'ta Don Kişot balesini sahneleyecek.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, bale saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde icra edilecek.

Eserin yönetmenliğini MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Serbülent Biçer ile MDOB Başkoreografı Ender Üçdemir üstlenecek.

Orkestra şefliğini Rustam Rahmedov'un yapacağı eserin, kostüm ve dekor tasarımı Hatice Kaptı imzasını taşıyor.

Etkinliğin ışık tasarımını Tarı Deniz, video ve projeksiyon tasarımını da Umut Özdemir yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı
YEREL HABERLER Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA'nın ...
Antalya'da bahçeden avokado çalan 3 şüpheli Mersin'de yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da bahçeden avokado çalan 3 şüpheli Mersin'de ...
(Görüntülü)MERSİN&#039;DE ASAYİŞ OPERASYONUNA 13 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü)MERSİN'DE ASAYİŞ OPERASYONUNA 13 ...
Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 13 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla ...
Mersin'de tırla çarpışan beton mikserinin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de tırla çarpışan beton mikserinin sürücüsü ...
Mersin'de "Gazeteci Gözüyle Karma Fotoğraf Sergisi" açıldı
YEREL HABERLER Mersin'de "Gazeteci Gözüyle Karma Fotoğraf Sergisi" ...
Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Hikmet, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Hikmet, ...
Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 32 zanlı adliyede
YEREL HABERLER Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla ...
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Fenerbahçe Alagöz Holding: 77-68
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Fenerbahçe Alagöz ...
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Mersin'de telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Mersin'de telefon direğinde mahsur kalan kediyi ...
Mersin'de park halindeki otomobile çarparak devrilen kamyondaki 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Mersin'de park halindeki otomobile çarparak devrilen ...
Mersin'de kadınların ektiği "şevketibostan" bitkisi hasat edildi
YEREL HABERLER Mersin'de kadınların ektiği "şevketibostan" bitkisi ...
Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadim, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadim, AA'nın "Yılın ...
Mersin'in kerebiç ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Mersin'in kerebiç ustaları, AA'nın "Yılın ...
GÜNCELLEME - Mersin'de çeşitli suçlara karışan 32 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'de çeşitli suçlara karışan 32 ...
Mersin'de çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla 25 zanlıya yönelik şafak operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla 25 ...
(Görüntülü) SİLİFKE OTOBÜS TERMİNALİNDE &#039;EL BOMBASI&#039; PANİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SİLİFKE OTOBÜS TERMİNALİNDE 'EL ...
SİLİFKE OTOBÜS TERMİNALİNDE 'EL BOMBASI' PANİĞİ
YEREL HABERLER SİLİFKE OTOBÜS TERMİNALİNDE 'EL BOMBASI' PANİĞİ

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.