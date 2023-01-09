AHBİB'den geçen yıl 2,11 milyar dolarlık ihracat

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MERSİN (AA) - Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, birliklerinin 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 2,11 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Memiş, yazılı açıklamasında, AHBİB olarak 2022'yi verimli şekilde geçirdiklerini, birliklerinin sektör adına önemli çalışmalar yaptığını ifade etti.



"AHBİB, 2022'de 2 milyon 197 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdi. Geçen sene, bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 2,11 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik." değerlendirmesini yapan Memiş, 2022'de ürün gruplarında en fazla ihracatı bakliyat, pastacılık ürünleri ve bitkisel yağlarda gerçekleştirdiklerini belirtti.



Veysel Memiş, şunları kaydetti:

"2022'de bakliyatta yüzde 61 artışla 664,4 milyon dolara, pastacılık ürünlerinde yüzde 34 artışla 439 milyon dolara, bitkisel yağlarda yüzde 46 artışla 251,1 milyon dolara ulaştık. Tüm ürün gruplarında en fazla ihraç ettiğimiz ürün kırmızı mercimek oldu. 2022'de yüzde 129 artışla 394,2 milyon dolara ulaştığımız kırmızı mercimek, bölge ihracatımızın yüzde 19'unu oluşturdu. Geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında yüzde 87 artış ve 564,3 milyon dolarla Irak birinci, 152,4 milyon dolarla Suriye ikinci, yüzde 52 artış ve 69,8 milyon dolarla Lübnan üçüncü oldu."

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