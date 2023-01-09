Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

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MERSİN (AA) - Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında gazeteciliğin, fedakarlık ve sorumluluk gerektirdiğini belirtti.

Gazetecilerin, kamuoyunun tarafsız ve doğru bilgilendirilmesinde önemli görev üstlendiğini kaydeden Yılmaz, "Görevlerini yerine getirirken zaman ve mesai kavramı gözetmeksizin ülkemizin dört bir yanında başarıyla çalışan gazeteci arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ederim. Basın mensuplarımıza destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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