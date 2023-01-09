AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

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MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" adlı karesine oy veren Yılmaz, çevre-yaşamda Muhammed Said'in "İdlip'de kar", sporda da Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" başlıklı fotoğrafını seçti.

Yılmaz, tercih yapmakta zorlandığını belirterek, "Fotoğraflar çok anlamlı ve güzel, hepsinin ayrı bir hikayesi var. Karar vermek çok zor oldu ancak en beğendiğim fotoğrafları oyladım. Bu güzel anları ölümsüzleştiren Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık." ifadesini kullandı.

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