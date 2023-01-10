Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili 4 sanığın yargılanması sürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili 4 sanığın yargılanması sürdü

AA

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili 4 sanığın yargılanması sürdü

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin haklarında çeşitli suçlardan dava açılan biri tutuklu 4 aile yakınının yargılanmasına devam edildi.

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, kayıp olarak aranan Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin, çocuğun tutuklanan büyükbabası H. Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal, suça sürüklenen ağabey O. Yağal ve bazı tanıkların da SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından söz verilen anne S. Yağal, kayınbabası H. Yağal tarafından "cinsel saldırı"ya uğradığını öne sürdü.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, küçük kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumundan tekrar istenen raporun beklendiği gerekçesiyle H. Yağal'ın tutukluluğunun devamına, diğerlerinin de mevcut halinin sürmesine karar vererek duruşmayı 16 Mart'a erteledi.

- Olay ve dava süreci

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti.

AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cansız bedeni 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda bulunmuş ve ertesi gün Karaman'da toprağa verilmişti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından büyükbaba H. Yağal tutuklanmış, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere diğerleri serbest bırakılmıştı.

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili iddianamede, tutuklu sanık H. Yağal hakkında "kendisini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme", "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme", "Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "Cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hapis cezası istenmişti.

İddianamede, tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve suça sürüklenen ağabey O. Yağal için de "suçluyu kayırma" suçundan ceza talep edilmişti.

H. Yağal hakkında, gelini S. Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu, bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı da "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği iddiasıyla hazırlanan ek iddianame dava dosyasıyla birleştirilmişti.

Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu ve olay raporlarında, küçük kızın kesin ölüm nedeninin henüz belirlenemediği bilgisine de iddianamede yer verilmişti.

- Keşif yapılmıştı

Davanın ilk duruşmasında alınan karar gereği, geçen yıl 2 Eylül'de olay yerinde keşif yapılmıştı.

Müslüme'nin kaybolmadan önce görüldüğü bölgede başlayan keşifte, mevkinin küçük kızın cesedinin bulunduğu alana uzaklığı hesaplanmış, ormanlık alanda detaylı inceleme yapılmış, çadır ve ağılın konuşlandığı bölge, hayvanların otlatıldığı noktalar ve olay günü aile üyelerinin bulunduğu alanlar kayıt altına alınmıştı.

Keşif ekibinin zorlu arazi yapısı nedeniyle yaya olarak ulaşmakta güçlük geçtiği küçük kızın ölü bulunduğu mevkideki incelemelerde, Müslüme'nin cansız bedeninin ulaşıldığı noktaya kendi imkanlarıyla çıkmasının mümkün olmadığı görüşü, Mersin Barosu avukatlarınca dile getirilmişti. Baro avukatları, söz konusu görüşün bilirkişi raporuna da eklenmesini istemişti.

İkinci duruşmada, küçük kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumundan tekrar rapor alınması kararlaştırılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1,5 yaşındaki Muhammet Fatih, ilik nakli bekliyor
YEREL HABERLER 1,5 yaşındaki Muhammet Fatih, ilik nakli bekliyor
Mersin'de 70 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 70 bin makaron ele geçirildi
AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı
YEREL HABERLER AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, ...
Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, 10 Ocak Çalışan ...
AHBİB'den geçen yıl 2,11 milyar dolarlık ihracat
YEREL HABERLER AHBİB'den geçen yıl 2,11 milyar dolarlık ihracat
Mersin Devlet Opera ve Balesi, Don Kişot balesini sahneleyecek
YEREL HABERLER Mersin Devlet Opera ve Balesi, Don Kişot balesini ...
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı
YEREL HABERLER Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA'nın ...
Antalya'da bahçeden avokado çalan 3 şüpheli Mersin'de yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da bahçeden avokado çalan 3 şüpheli Mersin'de ...
(Görüntülü)MERSİN&#039;DE ASAYİŞ OPERASYONUNA 13 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü)MERSİN'DE ASAYİŞ OPERASYONUNA 13 ...
Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 13 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla ...
Mersin'de tırla çarpışan beton mikserinin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de tırla çarpışan beton mikserinin sürücüsü ...
Mersin'de "Gazeteci Gözüyle Karma Fotoğraf Sergisi" açıldı
YEREL HABERLER Mersin'de "Gazeteci Gözüyle Karma Fotoğraf Sergisi" ...
Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Hikmet, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Hikmet, ...
Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 32 zanlı adliyede
YEREL HABERLER Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.