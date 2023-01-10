AKMİB'den 2022'de 6,78 milyar dolarlık dış satım

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MERSİN (AA) - Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, birliklerinin 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla 6,78 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çağan, yazılı açıklamasında, kimya sektörünün, sanayi ve tarımsal üretimin lokomotifi olduğunu belirtti.

Birliklerinin 2022'de 9 milyon 918 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini ifade eden Çağan, AKMİB ihracatını geçen yıl mineral yakıtlar ve yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasalların sırtladığını aktardı.

Birliğin geçen yılki ihracatını değerlendiren Çağan, "AKMİB, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla 6,78 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Mineral yakıtlar ve mineral yağlarda yüzde 49 artışla 4,22 milyar dolar, plastikler ve mamullerinde yüzde 51 artışla 904,7 milyon dolar, anorganik kimyasallarda yüzde 46 artışla 407,2 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık." ifadesini kullandı.

Çağan, ihracat hacminde Togo, Norveç, Gana, Jamaika ve Arjantin'de en yüksek oranları elde ettiklerinin bilgisini verdi.

En fazla dış satımı Hollanda, Güney Afrika ve İspanya'ya gerçekleştirdiklerini aktaran Çağan, "Birinci sıradaki Hollanda'ya yüzde 50 artışla 1,12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkeyi yüzde 420 artış ve 1,02 milyar dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti ikinci sırada, yüzde 94 artış ve 411,4 milyon dolarla İspanya üçüncü sırada takip etti." değerlendirmesinde bulundu.

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