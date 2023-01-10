Mersin'de 2022'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 502 zanlı tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, polis ekiplerince geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarda "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla yakalanan 1252 şüpheliden 502'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, geçen yıl 5 bin 878 operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında, 6 bin 808 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis ekiplerince, operasyonlarda gözaltına alından 1252 zanlıdan 502'si "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Geçen yıl kent genelindeki çalışmalarda, 107 kilogram eroin, 55 kilogram kokain, yaklaşık 2 milyon 40 bin uyuşturucu hap, 313 kilogram esrar, 11 bin 38 kök Hint keneviri, 21 kilogram sentetik uyuşturucu, 83 bin 47 sentetik ecza ile çok sayıda silah ele geçirildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla, 15 Aralık 2022'de kentte gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 131 şüpheliden 97'sinin tutuklandığı hatırlatıldı.



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