Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği

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MERSİN (AA) - Mersin'de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tepe, burada yaptığı konuşmada, gazetecilerin tarihin her döneminde en zor şartlar altında görevlerini yaptıklarını söyledi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da gazetecilerin zor şartlar altında görev yaptığını belirterek, tarafsız haberciliğin kamuoyu için önemli olduğunu vurguladı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da gazeteciliğin demokrasi için önem arz ettiğini ve basın mensuplarının onurlu ve şerefli bir meslek yaptığını aktardı.

Program, hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından sona erdi.



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