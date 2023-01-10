Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, gazetecilerle bir araya geldi

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MERSEN (AA) - Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla ilçedeki gazetecilerle bir araya geldi.

Kılınç, belediyeye ait bir sosyal tesiste düzenlenen programda, yerel basının büyük önem taşıdığını söyledi.

Toplantıya, başkan yardımcıları Türkan Kasapoğlu, Mehmet Tuğrul, Mahmut Kara ve yerel basın temsilcileri katıldı.



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