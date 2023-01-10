Mersin Valisi Pehlivan, kentteki yatırımları anlattı:

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MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yapımında fiziki gerçekleşmenin yüzde 80'e ulaştığını belirtti.

Pehlivan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basın mensuplarının bu anlamlı gününü kutlayan Pehlivan, geçen yıl kentte yapımına başlanan kamu yatırımları ile ilgili bilgi verdi.

Vali Pehlivan, 52 milyar 850 milyon 924 bin lira bedelli 348 projeden 108'inin tamamlandığını aktardı.

Güvenlik alanındaki çalışmalara değinen Pehlivan, terörle mücadele operasyonlarında haklarında adli işlem yapılan 625 şüpheliden 150'sinin, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında da yakalanan 4 bin 541 zanlıdan 730'unun tutuklandığı bilgisini paylaştı.

- "Proje tamamlandığında yol 36 kilometre kısalacaktır"

Mersin-Antalya arasındaki Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin devam ettiğini belirten Pehlivan, "Yolda 28 tünel, 16 viyadük yapılacak olup, 228 kilometrenin 200,6 kilometresi bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Projede, 16 tünel, 5 viyadük, 9 köprü ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne hizmet edecek 1,6 kilometrelik bağlantı yolu tamamlanmıştır. Projede 9 köprü ve 3 farklı seviyeli kavşak yer almaktadır. Proje tamamlandığında yol 36 kilometre kısalacaktır." dedi.

Pehlivan, Çukurova Havalimanı'nın üstyapı çalışmalarının, 8 Ocak 2021'deki yer teslimiyle başladığını ifade etti.

"Çukurova Havalimanı'nda 2022 sonu itibarıyla üstyapı tesisleri yapımı işinin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 80'e ulaşmıştır" diyen Pehlivan, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ali Hamza Pehlivan, Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ilişkin de değerlendirmede bulundu.

"İnşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra Akkuyu NGS'nin yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi ve Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılaması beklenmektedir. Santral inşaatında aktif çalışan sayısı yaklaşık 28 bin kişi. Çalışanların yaklaşık 25 bini Türk, yaklaşık 3 bini Rus vatandaşı. 2022'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mızın teşrifleriyle 4'üncü reaktörünün temeli atılmıştır. Yıl boyunca inşaat çalışmaları yoğun şekilde devam etmiştir" ifadesini kullanan Pehlivan, 2023'te ilk yakıtın gelmesinin, devamında ilk reaktörün devreye girmesinin planlandığını kaydetti.

Pehlivan, bütün yatırımları, vatandaşın güvenliği, huzuru ve esenliğini sağlamak, yaşam konforunu artırmak için gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve kurum müdürleri katıldı.



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