Mersin'de ceza infaz kurumları için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

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MERSİN (AA) - Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ceza infaz kurumu kütüphaneleri için Anamur ilçesinde de kitap kampanyası başlatıldı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Anamur Adliyesi önünde düzenlenen törende, eski ya da yeni bir kitabın bir hükümlü veya yükümlünün hayatını değiştirebileceğini söyledi.

Cezaevlerindeki vatandaşların ckendilerine emanet olduğunu ifade eden Dede, "Özellikle cezaevlerimizde kitaplar en anlamlı dostlardan. Kitapla buluşma insanı topluma ve insanı kendisine yaklaştıran, insanı toplum ve kendisi ile barıştıran eğitim sürecinin en önemli unsurlarındandır. Burada bulunanlara ve desteklerini esirgemeyeceğine inandığım vatandaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, hükümlü ve tutuklular için kitap bağışında bulundu.





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