Mersin'de ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası düzenlendi

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MERSİN (AA) - Mersin'de, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, Mersin Adliyesi önünde "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası"nın ikincisi düzenlendi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, programda, kitabın insanın yol arkadaşı olduğunu belirtti.

Kampanyayı çok değerli bulduğunu aktaran Pehlivan, "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının ilk kitap bağışı kampanyasında ülke genelinde ilk üçe girmesinden dolayı tebrik ederim. Bu kampanyanın da aynı şekilde başarılı olacağına inanıyor, bir kitap dahi olsa yapılan bağışının değerli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak da Adalet Bakanlığınca 2021'de "Bir Kitap, Bir Umut" sloganıyla ceza infaz kurumları için kitap kampanyası başlatıldığını hatırlattı.

Söz konusu dönemde 216 stantta ve kitap kumbaralarında toplam 256 bin 376 kitap toplandığını kaydeden Öztoprak, "Mersin il merkezi olarak 13 bin 277 kitap toplayarak Türkiye genelinde ilk 3'e girdiğimiz için Adalet Bakanlığımız tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza Teşekkür Belgesi gönderilmiştir." ifadesini kullandı.

Bu yıl kampanyanın "Kitap İyileştirir" sloganıyla düzenlendiğini aktaran Öztoprak, şunları kaydetti:

"Ceza infaz kurumlarımızdaki hükümlülerin, cezalarının infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün, yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır. İnfazın temel amacı doğrultusunda ceza infaz kurumlarımızda hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla kütüphaneler oluşturulmuştur."

Öztoprak, kitap bağış kampanyasının geleneksel olarak düzenlenmesinin planlandığını belirterek kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kitap kampanyasının açılış kurdelesi kesildi, kurumlar tarafından getirilen kitaplar bağışlandı.

Programa, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl JandarmaKomutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, hakimler ve cumhuriyet savcıları, Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, İl Müftüsü Aydın Yığman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve diğer ilgililer katıldı.













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