Mersin'de "Minik Kalpler Büyük Umutlara" projesi hayata geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince hayata geçirilen "Minik Kalpler Büyük Umutlara" projesiyle çocukların kişisel gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Merkezden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'un ardından öğrencilerin sosyalleşmelerini sağlayabilmesi, mesleki ve kültürel bilgilerini artırmak amacıyla projeler hazırlanıyor.

Çalışmalarını sürdüren merkez tarafından çocukların düşünebilen, kendi fikirlerini ifade edebilen, araştırma yapabilen, öğrendiklerini yorumlayarak kullanabilen bireyler olabilmesi amacıyla "Minik Kalpler Büyük Umutlara" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde çeşitli okullarda etkinlikler düzenlendi. Programlarda, doğa ve orman hakkında öğrencilere bilgiler verildi.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Esma Dumanlı Kadızade, merkezin müdür yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ali Gök ve merkezin eğitim koordinatörü Öğretim Görevlisi Yazbahar Çetin Doğan da Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolojisi Servisi'ni ziyaret etti.

Burada tedavi gören çocuklara bir araya gelen heyet, onlara boyama kitabı ve kalem hediye etti.​​​​​​​



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