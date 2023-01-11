Akdeniz'de 7 mahallede asfalt ve yol açma çalışması yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde 7 mahallede asfalt, kilit taşı, kaldırım yenileme ve yol açma çalışması yürütüldü.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Huzurkent, Adnan Menderes, Gazi, Köselerli, Şevket Sümer, Müfide İlhan ve Gündoğdu mahallelerinde asfalt kaplama ile kilit taşı işlemi gerçekleştirdi.

Ekipler, yol açma çalışması da yaptıkları mahallelerde kaldırımları yeniledi.

Çalışmalar kapsamında Cami Şerif, Karacailyas ve Nusratiye mahallelerindeki okul, cami ve spor tesislerinde bakım çalışması yürütüldü.

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