Mersin Edebiyat Festivali 13 Ocak'ta başlayacak

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince ilk kez organize edilen Mersin Edebiyat Festivali, 13-15 Ocak'ta düzenlenecek.

Belediyenin açıklamasına göre, farklı illerden şair ile yazarların katılacağı festival, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.

Festivalde, şiir dinletileri, atölyeler ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, "Mersin'in edebiyat kenti olarak da anılmasını istiyoruz çünkü bunu hak ettiğini biliyoruz. Bu noktada 13 Ocak'ta başlayacak 3 günlük festival boyunca Mersinli sanatseverler olarak çok önemli şair ve yazarlarla beraber olma fırsatına erişeceğiz." ifadesini kullandı.

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