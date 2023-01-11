Mersin'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 kişi yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 aylık takip sonucu düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla ülkeye getirilmesini ve yurt dışına çıkarılmasını sağladıkları öne sürülen 6 zanlının kimlikleri tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Adreslerde 30 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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