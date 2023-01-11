Mersin Baro Başkanı Özdemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MERSİN (AA) - Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Özdemir, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Wolfgang Schwan'ın "Savaşın yüzü" başlıklı fotoğrafına oy veren Özdemir, çevre-yaşamda Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", sporda da Mustafa Ünal Uysal'ın "Mersin'de triatlon heyecanı" başlıklı fotoğrafını seçti.
Özdemir, oylamadaki 85 fotoğrafın birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.