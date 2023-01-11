Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ABD'de bir eyalette daha silah yasağı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Tarhan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Wolfgang Schwan'ın "Savaşın yüzü" başlıklı fotoğrafına oy veren Tarhan, çevre-yaşamda Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", sporda da Mustafa Ünal Uysal'ın "Mersin'de triatlon heyecanı" başlıklı fotoğrafını seçti.

Tarhan, her fotoğrafın güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.