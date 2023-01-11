Kubat Paşa Medresesi Kültür Evi'ni geçen yıl 107 bin kişi ziyaret etti

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesindeki Kubat Paşa Medresesi Kültür Evi'ni geçen yıl 103 ülkeden 107 bin kişi ziyaret etti.



Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kültürel mirasları koruma altına almak ve topluma yeniden kazandırmak amacıyla hizmete sunulan Kubat Paşa Medresesi Kültür Evi geçen yıl yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

Ramazanoğlu Beyi Kubat Paşa tarafından geleneksel Selçuklu mimari tarzında yaptırılan medreseyi, geçen yıl Rusya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 103 ülkeden 107 bin kişi ziyaret etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçenin değerlerine sahip çıkmaya çalıştıklarını belirtti.







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